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Uzmanpara 'Bu yıl üç faiz indirimi olası'
Haberler Uzmanpara 'Bu yıl üç faiz indirimi olası'

'Bu yıl üç faiz indirimi olası'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, piyasalar tarafından fiyatlandırıldığı üzere bu yıl üç faiz indiriminin olası olduğunu söyledi.

18.04.2024 - 16:49 |
'Bu yıl üç faiz indirimi olası'

Bloomberg TV'ye açıklamalarda bulunan Knot, Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin yüzde 2 hedefine gerileme yolunda olduğunu belirtti.

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Knot, "Bu tür piyasa fiyatlamalarından rahatsız değilim. Ancak aynı zamanda bir taahhütte de bulunmuyoruz. Biz veriye bağımlıyız" diye konuştu.

Knot, geçen ay yaptığı açıklamada haziran, eylül ve aralık olmak üzere 2024'te üç faiz indirimi olasılığını gündeme getirmişti.

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