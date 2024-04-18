'Bu yıl üç faiz indirimi olası'

Bloomberg TV'ye açıklamalarda bulunan Knot, Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin yüzde 2 hedefine gerileme yolunda olduğunu belirtti.

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Knot, "Bu tür piyasa fiyatlamalarından rahatsız değilim. Ancak aynı zamanda bir taahhütte de bulunmuyoruz. Biz veriye bağımlıyız" diye konuştu.

Knot, geçen ay yaptığı açıklamada haziran, eylül ve aralık olmak üzere 2024'te üç faiz indirimi olasılığını gündeme getirmişti.