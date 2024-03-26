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Uzmanpara 'Bu yıl üç faiz indirimi olur'
Haberler Uzmanpara 'Bu yıl üç faiz indirimi olur'

'Bu yıl üç faiz indirimi olur'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki politika toplantısında bu yıl için üç faiz indirimi öngördüğünü söyledi.

26.03.2024 - 09:39 | | Foreks Haber
'Bu yıl üç faiz indirimi olur'

Fed bu yılın ikinci toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu, 2024 sonuna kadar üç faiz indirimi sinyali vermeye devam etti. Goolsbee, kendisinin de bu görüşü desteklediğini belirtti ancak borçlanma maliyetlerinde gevşemenin ne zaman başlayabileceğini düşündüğünü söylemekten kaçındı.

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Goolsbee, ocak ve şubat ayına ilişkin fiyat artışı okumalarının beklenenden yüksek geldiğini ve "ana bilmecenin" hâlâ konut enflasyonu olduğunu sözlerine ekledi.

Goolsbee, "Dolayısıyla belirsiz bir durumdayız. Ancak bana hedefe geri dönme hikayemizi temelden değiştirmişiz gibi gelmiyor" dedi.

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