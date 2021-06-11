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Bundesbank büyüme tahminlerini revize etti

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Almanya için GSYH büyüme ve AB uyumlu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

11.06.2021 - 10:01 |
Bundesbank büyüme tahminlerini revize etti

Bundesbank, Alman ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3'den yüzde 3,7'ye çıkarırken, 2022 yılı için büyüme beklentisini de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltti. 2023 yılında büyümenin yüzde 1,7 olacağını öngördü.

Bundesbank raporunda değerlendirmede bulunan Başkan Jens Weidmann, "Alman ekonomisi pandeminin yol açtığı krizin üstesinden geliyor" ifadelerini kullandı.

Almanya MB 2021 yılı için AB uyumlu enflasyon tahminini yüzde 1,8'den 2,6'ya, 2021 beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 1,8'e ve 2023 tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye yükseltti.

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