Bundesbank'ın bakiyesi ağustosta 37 milyar euro arttı

Bundesbank verilerine göre, Euro Bölgesi'nde geçerli olan sınır ötesi Avrupa Ödeme Sistemi TARGET 2'de (Gerçek Zamanlı Toptan Mutabakat Sistemi) bankanın alacağı, ağustosta 37 miyar avro artarak 1 trilyon 56 milyar avroya çıktı.

ECB'nin gevşek para politikasının desteğiyle merkez bankaları tarafından geniş varlık alımı programının Bundesbank'ın bakiyesinin artmasında etkili olduğu belirtilirken, borçlu ülkelerden herhangi bir sermaye çıkışına işaret olmadığı kaydedildi.

Sınır ötesi havaleleri kolaylaştırmak amacıyla 1999'da ortak para birimi ile eş zamanlı olarak yürürlüğe giren TARGET sistemi, Kasım 2007'de "TARGET 2" adıyla genişletildi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), milli merkez bankalarının merkezi hesap takas birimi oldu.

Bundesbank'a göre, TARGET 2 üzerinden her iş gününde ortalama 350 bin sınır ötesi ödeme ve mahsuplaşma işlemi yapılıyor. Bu işlemlerin ortalama tutarı günde 1,7 trilyon avroya ulaşıyor. Bir yıl boyunca ortalama 90 milyon işlemde 430 trilyon avro değerinde işlem gerçekleştiriliyor.