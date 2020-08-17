Bundesbank'tan Alman ekonomisi açıklaması

Bundesbank bugün yayınladığı aylık raporda, "Nisan ayında görülen en düşük nokta sonrası makroekonomik performansta başlayan açık ve geniş tabanlı toparlanma devam edecek. Alman ekonomisi 2020 yazında çok güçlü şekilde büyüyecek" ifadeleri yer aldı.

Özel tüketimin toparlanmaya "güçlü bir katkı" yapmasının beklendiğini ifade eden Bundesbank, sermaye malı yatırımlarının da belirleyici olacağını vurguladı.

Bununla birlikte Bundesbank, pandeminin global olarak kontrol altına alınmış olmadığına işaret etti ve bunun Almanya'nın ihracatı ile sanayi üretimi üzerinde baskı yaratacağını belirtti.