Bursa'dan 3,7 milyar dolarlık katkı

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde, 179 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirilen Bursa'nın dış satımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi.

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen ihracat yüzde 16,7'lik artışla 464 milyon 790 bin dolardan 542 milyon 583 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya yapılan dış satım yüzde 19,3'lük artışla 366 milyon 729 bin dolardan 437 milyon 487 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 300 milyon 343 bin dolarlık ihracatın yapıldığı İtalya'ya ise bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen dış satım yüzde 9,9'luk artışla 330 milyon 135 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya, Fransa ve İtalya'ya yapılan ihracat kentin toplam dış satımının yüzde 35,4'ünü oluşturdu.

Otomotiv sektörü 1,9 milyar dolarlık ihracata imza attı

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin ocak-mart dönemindeki ihracatı 1 milyar 902 milyon 558 bin dolar oldu.

Kentin ihracatında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ilk çeyrekte gerçekleştirdiği dış satım ise 376 milyon 17 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Listenin üçüncü sırasındaki tekstil ve ham maddeleri sektörü de bu süreçte yurt dışına 270 milyon 713 bin dolarlık ürün gönderdi.

Gemi ve yat ile kuru meyve sektörleri ihracatını yüzde 100'ün üzerinde artırdı

Ocak-mart döneminde Bursa'daki gemi ve yat üreticileri dış satımlarını önemli oranda artırdı. Sektör temsilcilerinin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 179,1'lik artışla 6 milyon 263 bin 64 dolardan 17 milyon 480 bin 56 dolara yükseldi.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatı ise yüzde 138,5'lik artışla 288 bin 36 dolardan, 687 bin 35 dolara çıktı.