'Bütçe açığı 5 yılda sınırın altına gelebilir'

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, Fransa'nın bütçe açığını üç yıl içinde GSYH'sinin %3'ü seviyesinin altına indirmesinin gerçekçi olmadığını, ancak doğru adımlarla bunu beş yıl içinde yapmanın mümkün olabileceğini söyledi.

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Villeroy, France 2 TV'ye verdiği demeçte, “Üç yıl ne ekonomik açıdan ne de büyüme açısından gerçekçi değil. Ancak bunu beş yıl içinde yapmak mümkün” dedi.

Bu hafta başında Fransa Maliye Bakanı Antoine Armand, ülkenin bütçe açığının tarihteki en kötü seviyelerinden birinde olduğunu söyledi. Hükümet şu anda 2024 yılı bütçe açığının GSYH'nin %5,1'ine ulaşmasını bekliyor ki bu da Avrupa Birliği'nin %3'lük sınırının üzerinde.