'Bütçe yıl sonundan önce tamamlanamayacak'

Üst düzey bir yetkili, Alman hükümetinin 2024 bütçesini yıl sonundan önce tamamlayamayacağını söyledi. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ise "Ancak bu bir kriz değil" dedi.

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Lindner, Brüksel'de yaptığı açıklamada "Koalisyon ortaklarının çok iddialı takvimleri olduğunu fark ettim" dedi.

Almanya'da görüşmeler, 17 milyar euroluk bütçe açığını kapatmak için gelecek yıl net yeni borçlanma sınırının da askıya alınıp alınmayacağına odaklanırken, sanayi projeleri, iklim politikası ve refah harcamaları belirsizlik içinde kaldı.

Lindner, "Çalışma henüz tam olarak tamamlanmadı" dedi. Üç koalisyon lideri arasındaki görüşmeler cuma günü devam edecek.