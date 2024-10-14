BYD, Almanya'daki satışlarını artırmayı bekliyor

Stella Li, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) gazetesine verdiği demeçte BYD'nin "altı aydan kısa bir süre içinde" Almanya'da bir yer edineceğini söyledi.

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Avrupa Birliği'nin önümüzdeki aydan itibaren Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) uygulayacağı ve Almanya'nın karşı çıktığı gümrük vergilerini tüketici için bir kayıp olarak değerlendiren Li, BYD'nin 2025 yılı sonuna kadar Macaristan'da otomobil üretmeye başlayacağını da vurguladı.

Li, "Avrupa'da önemli bir pazar katılımcısı olacağımızı düşünüyorum" dedi. Şirketin stratejisinin uzun vadede varlığını tesis etmek olduğunu belirten Li, Alman satış ekiplerinin tüketici güvenini kazanmak için genişletildiğini söyledi. Satış hedefleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak fiyatların her biri 25.000 ile 30.000 euro arasında olacağını belirtti.

Li, "Hala planımız üzerinde çalışıyoruz" dedi. Li, Avrupalı otomobil üreticilerinin tutarlı bir elektrikli araç politikasından emin olmadıkları ve sağlıklı rekabeti engellemeye çalıştıkları için rekabetçi olmadıklarını düşündüğünü söyledi.