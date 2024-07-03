BYD, Tesla'yı geçme yolunda ilerliyor

Counterpoint analistleri yayınladıkları raporda, "Bu değişim, küresel elektrikli araç pazarının dinamik yapısının altını çiziyor" dedi.

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CNBC'nin hesaplamalarına göre BYD'nin ikinci çeyrek bataryalı elektrikli araç satışları yıllık bazda yaklaşık %21 artışla 426.039 adede ulaştı. Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları ise %4,8 düşüşle 443.956 araca geriledi.

Geçen yıl BYD'nin sadece bataryayla çalışan otomobillerin yanı sıra hibrit otomobillerden oluşan toplam üretimi 3 milyonu aşmıştı ve Tesla'nın 1,84 milyonluk üretimini üst üste ikinci kez geride bıraktı.

BYD, 1,6 milyon sadece bataryalı binek araç ve 1,4 milyon hibrit araç üretti. Counterpoint, BYD'nin başı çektiği Çin'in "BEV pazarında baskın bir güç olmaya devam ettiğini" söyledi. Araştırma firması, Çin'in BEV satışlarının 2024 yılında Kuzey Amerika'nın dört katı olacağının tahmin edildiğini söyledi.