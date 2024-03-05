Çalışan kişi başına üretim endeksi azaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre %1,85 arttı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki döneme göre %0,31 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre %2,19 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın %2,0 ile Dayanıksız Tüketim Malı’nda gerçekleştiği görülmektedir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış %0,3 ile Ara Malı’nda gerçekleşmiştir.