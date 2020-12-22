Çapa (Çıpa) Nedir? Nominal Çapa Neyi İfade Eder?

Çapa (Çıpa) kelimesi genel olarak ekonomi ile ilgili olarak kullanılmakta olan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Siz de genel olarak çapa kelimesinin ekonomide ne için kullanıldığını öğrenmek isterseniz eğer sizin için nominal çapa ile ilgili bilgileri derledik. Yazımızı okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.



Çapa (Çıpa) Nedir?



En yaygın olan ve doğru bir şekilde kullanımı çıpa olarak söylenebilir. Bazı durumlarda çapa olarak da kullanılsa bile, bu kelime daha az bir oranda kullanılmaktadır. Ekonomik olarak karar alınacağı zamanlarda büyükler referans olarak alınır ve bu durumu belirten kelime de çıpa olarak ifade edilir. Bunu öğrendikten sonra sırada nominal çapa kelimesinin neyi ifade ettiği araştırılmaktadır.



Nominal Çapa Neyi İfade Eder?



Nominal çapa kelimesi de bir ülkedeki enflasyonun dengelenmesi ve dengede tutulabilmesi için gerekli olan bir sistem olarak kullanılır. Nominal çapa yaklaşımının uygulanabilmesi ve faaliyet gösterebilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Disiplin ve inanılırlık ise bu şartların en önemli olanları olarak sayılabilir.



Nominal Çapa Olarak Kullanılan Değişkenler Nelerdir?



Nominal çapa olarak kullanılmakta olan üç tane değişken bulunmaktadır. Bu değişkenleri sayacak olursak ilk sırada para arzı yer almaktadır. Para arzını, döviz kuru takip eder. Son olarak da enflasyon sayılabilir. Çünkü enflasyona dair olan tüm beklentileri doğrudan şekillendirme etkisi bulunmaktadır.