Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin cari dengesi ve finansmana erişimi noktasındaki son verileri paylaştı.

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"YILLIK CARİ AÇIK EYLÜLDE 10 MİLYAR DOLARIN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Şimşek, paylaşımında, "Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi. Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

"YILLIK CARİ AÇIĞIN SON ÇEYREKTE DE DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ DEVAM ETTİRMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Dış finansmanda güçlü görünümün sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz."

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Şimşek, iyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişinin rezerv birikimine katkı sağladığını ve makro istikrarı desteklediğini de ifade etti.