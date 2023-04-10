Cari iÅŸlemler hesabÄ± belli oldu

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin Ã¶demeler dengesi istatistiklerini yayÄ±mladÄ±. Buna gÃ¶re ÅŸubat ayÄ±nda cari iÅŸlemler hesabÄ± 8 milyar 783 milyon dolar aÃ§Ä±k kaydetti.ÂAltÄ±n ve enerji hariÃ§ cari iÅŸlemler hesabÄ± ise 834 milyon dolar fazla verdi.

Ã–demeler dengesi tanÄ±mlÄ± dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± 10 milyar 401 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Hizmetler dengesi kaynaklÄ± giriÅŸler 2 milyar 334 milyon dolar seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. Bu kalem altÄ±nda seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 652 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 815 milyon dolar net Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, ikincil gelir dengesi kalemi de 99 milyon dolar net giriÅŸ kaydetti.

FÄ°NANS HESABI

DoÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlardan kaynaklanan net giriÅŸler 505 milyon dolar olarak kaydedildi.

PortfÃ¶y yatÄ±rÄ±mlarÄ± 240 milyon dolar tutarÄ±nda net giriÅŸ kaydetti. Alt kalemler itibarÄ±yla incelendiÄŸinde yurt dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸiklerin hisse senedi piyasasÄ±nda 185 milyon dolar net satÄ±ÅŸ ve devlet iÃ§ borÃ§lanma senetleri piyasasÄ±nda 14 milyon dolar net alÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki tahvil ihraÃ§larÄ±yla ilgili olarak bankalar 1 milyar 158 milyon dolar net kullanÄ±m yaptÄ±.

DiÄŸer yatÄ±rÄ±mlar altÄ±nda yurt iÃ§i bankalarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlÄ±klarÄ± 80 milyon dolar net azalÄ±ÅŸ kaydetti.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± bankalarÄ±n yurt iÃ§indeki mevduatlarÄ±, yabancÄ± para cinsinden 109 milyon dolar net azalÄ±ÅŸ ve TÃ¼rk lirasÄ± cinsinden 381 milyon dolar net artÄ±ÅŸ olmak Ã¼zere toplam 272 milyon dolar net artÄ±ÅŸ kaydetti.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸlanan kredilerle ilgili olarak Genel HÃ¼kÃ¼met 222 milyon dolar net geri Ã¶deme, bankalar ve diÄŸer sektÃ¶rler ise sÄ±rasÄ±yla 1 milyar 124 milyon dolar ve 338 milyon dolar net kullanÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 677 milyon dolar net azalÄ±ÅŸ oldu.