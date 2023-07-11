Cari işlemler hesabı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre mayıs ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 283 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 50 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 320 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 9 milyon dolar net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 89 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 1 milyar 412 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 630 milyon dolar ve 90 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 52 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, diğer sektörler 102 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 14 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 59 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 63 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 4 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak genel hükümet 49 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 725 milyon dolar ve 37 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 16 milyar 578 milyon dolar net azalış oldu.