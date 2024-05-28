Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara ‘CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde’
Haberler Uzmanpara ‘CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde’

‘CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

28.05.2024 - 16:19 |
‘CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde.

Haberin Devamı

Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti.

Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor."

Mersin Büyükşehir Belediyesi evinde farklı kazandı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi evinde farklı kazandı!
Edinson Cavani, Uruguay Milli Takımı'nı bıraktı!

Edinson Cavani, Uruguay Milli Takımı'nı bıraktı!