CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Cezayirli petrol şirketi 10 milyar dolar zarar edebilir
20.10.2020 - 09:24 | | AA

Cezayirli petrol şirketi 10 milyar dolar zarar edebilir

Cezayir'in petrol şirketi Sonatrach'ın doğal gaz ve petrol ihracatından elde ettiği gelirin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 10 milyar dolar azalması bekleniyor.

Cezayirli petrol şirketi 10 milyar dolar zarar edebilir
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şirketin ihracatının eylül itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azaldığı belirtildi.

Cezayir makamları, bu yıl doğal gaz ve petrolden elde edilen gelirin 10 milyar dolar azalacağını tahmin ediyor. Şirketin geçen yıl 33 milyar dolar olarak kayıtlara geçen ihracat gelirinin Kovid-19 salgını sonrası enerji talebinde meydana gelen daralma nedeniyle bu yıl 23 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

Cezayir ekonomisi enerji ihracatına dayalı olduğundan akaryakıt piyasalarındaki dalgalanmalardan çok ciddi şekilde etkileniyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

Bekir Coşkun kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Gazeteci Bekir Coşkun kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Bekir Coşkun kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Gazeteci Bekir Coşkun kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Sıradaki Haber