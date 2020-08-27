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27.08.2020 - 13:09 |

'Çift dipli durgunluk olabilir'

ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Başkanı Esther George, Covid-19'da pandemisindeki yeni artışlar nedeniyle, "çift dipli bir durgunluk" riskinin artmakta olduğu uyarısı yaptı.

'Çift dipli durgunluk olabilir'
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CNBC televizyonunun sorularını yanıtlayan George, ekonomide "önemli bir riskin" göründüğüne dikkat çekti ve sonbahara doğru yaklaşırken nelerin olabileceğinin hala belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

George, Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin ekonomide yeni bir geri çekilişe neden olup olmayacağının önemli olduğunu vurguladı ve Fed'in gelişmeleri ve nelerin olduğunu yakından izlemeyi sürdüreceğini ekledi.

Yatırımcılar bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda saat 16:10'da başlayacak konuşmasında söyleyeceklerini dikkatle izleyecekler.

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