Çin, 160 milyar dolar yabancı yatırım bekliyor

Basın toplantısı düzenleyen Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Zong Changqing, yabancı yatırımların performansının bu yılın başından beri beklenenden çok daha olduğunu söyledi.

"Mutasyonlarla süren Kovid-19 salgını, dünya çapındaki endüstriyel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması ile ekonomik ayrıştırma ve engel oluşturma gibi finansal olmayan faktörler de göz önüne alındığında Çin hala ciddi zorluklarla karşı karşıya" diyen Zong, buna karşın ekonomik toparlanmanın ümit verici olduğunu söyledi. Zong ekonomik toparlanmanın, endüstriyel destek kapasitesinin, yeterli insan kaynağının ve iyi bir altyapının Çin'in daha fazla yabancı yatırım çekmesini sağladığını da sözlerine ekledi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun mail yoluyla ForeksHaber ile paylaştığı habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından ülkedeki 3 binden fazla büyük yabancı şirketler arasında yapılan son ankete katılanların yüzde 93,3'ü, gelecekteki gelişimleri için iyimser olduklarını söyledi. Ankete atıfta bulunan Zong, Çin'deki önemli yabancı işletmelerin yüzde 99'unun yatırımları azaltmak veya piyasadan ayrılmak gibi bir planları olmadığını belirtti.