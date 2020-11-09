CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin, 5 yılda 2.5 trilyon dolarlık hizmet ithalatı yapacak
09.11.2020 - 12:37 | | Foreks

Çin, 5 yılda 2.5 trilyon dolarlık hizmet ithalatı yapacak

Çin Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı raporda, Çin’in önümüzdeki beş yıl içindeki hizmet ithalatı hacminin 2,5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Çin, 5 yılda 2.5 trilyon dolarlık hizmet ithalatı yapacak
ABONE OL

Bakanlık tarafından, Shanghai’da devam eden 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda (CIIE) yayımlanan “2020 Çin Hizmet İthalatı Raporu”na göre, Çin’in hizmet ithalatının gelecek beş yılda toplam 2,5 trilyon dolara ulaşması ve küresel hizmet ithalatındaki payının da yüzde 10’u aşması bekleniyor.

Raporda, söz konusu dönemde turizm alanındaki hizmet ithalatının 1 trilyon doları aşacağına, fikri mülkiyet kullanım masrafı, bilişim hizmetleri, finans ve sigorta hizmetleri dâhil olmak üzere dijital hizmetlerin ithalat hacminin ise 1,3 trilyon doları geçeceğine dikkat çekildi.

Rapor, 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmasından bu yana Çin’in toplam ithalatının 4,7 trilyon doları bulduğunu ve yıllık ortalama yüzde 15,2 arttığını gösterdi. Bu süreçte, Çin’in hizmet ithalatının küresel hizmet ithalatının artışına katkı oranı yüzde 10,8’e ulaşırken, Çin küresel hizmet ticaretinin de lokomotifi oldu.

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler’in ilgili kuruluşları tarafından yapılan tahminler, 2019’da Çin’in hizmet ithalatının, 400 bini Afrika ülkelerinde ve 3 milyonu Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerde olmak üzere 18 milyondan fazla istihdam sağladığını gösterdi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Adana'da mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

İzmir’de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş hayatını kaybetti!

İzmir’de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber