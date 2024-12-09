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Çin altın alımına yeniden başladı

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) açıkladığı resmi verilere göre, Çin Merkez Bankası altı aylık bir aranın ardından Kasım ayında rezervleri için altın alımına yeniden başladı.

09.12.2024 - 09:05 | | Foreks Haber
Çin altın alımına yeniden başladı

PBOC, 2023 yılında dünyanın en büyük resmi sektör altın alıcısı konumundaydı. Alımların yeniden başlaması, PBOC'nin Mayıs ayında 18 aylık alım serisine ara vermesinden bu yana sessiz kalan Çinli yatırımcı talebini destekleyebilir.

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Çin'in altın varlıkları Ekim ayında 72,80 milyon ons iken Kasım ayı sonunda 72,96 milyon onsa yükseldi. Çin'in altın rezervlerinin değeri Ekim sonundaki 199,06 milyar dolardan Kasım sonunda 193,43 milyar dolara geriledi.

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