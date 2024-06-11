Çin altın alımına yeniden başlayabilir

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) resmi verileri 18 ay üst üste altın rezervlerini artırdıktan sonra mayıs ayında varlıklarının değişmediğini gösterdi.

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Dünya Altın Konseyi (WGC) CEO'su David Tait, Singapur'da düzenlenen Asya Pasifik Kıymetli Madenler Konferansı sırasında verdiği demeçte, “Çin'in verileri bir duraklama gösterdi. Ancak sadece bekliyorlar ve izliyorlar. Eğer fiyatlar ons başına 2.200 dolar seviyesine doğru düzelirse, yeniden başlayacaklar" diye konuştu.

WGC'ye göre Çin, 2023 yılında 7,23 milyon ons veya 224,9 metrik tonluk net alımla en büyük resmi sektör altın alıcısı oldu ve bu 1977'den bu yana herhangi bir yıl için en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.