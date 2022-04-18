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Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de sokağa çıkma kısıtlamaları ve fabrikaların kapatılmasına rağmen GSYH bu yılın ilk çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyüme gösterdi.

18.04.2022 - 10:39 |
Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Piyasalarda beklenti yükselişin yüzde 4,6 olacağı yönündeydi.

Çin'in bu yıl yüzde 5,5 büyüme hedefi bulunuyor. Ancak birçok ekonomist Çin hükümetinin bu hedefe ulaşabileceğine şüpheyle bakıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, enflasyon ve tedarik sıkıntıları küresel ekonomik görünümde bozulmalara yol açıyor. Analistler "Bu noktada büyüme hedefi imkansız" yönünde görüş belirtiyor.

Ülkede ilk çeyrekteki büyümenin çoğu ocak ve şubat ayına sıkıştırıldı. Mart ayında Covid-19 nedeniyle başlayan karantinalar, Shenzhen, Şanghay ve Kuzeydoğu sanayi bölgesi de dahil olmak üzere büyük sanayi merkezlerine yayıldı. Bu karantinaların çoğu devam ediyor. Bu da ikinci çeyrekle ilgili soru işaretlerini gündeme getiriyor.

Ülkede ilk çeyrekte büyüme bir önceki döneme göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

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