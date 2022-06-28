Çin borsalarında endeksler 4 ayın zirvesinde

Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artışla 3409,21 puandan günü tamamlarken, CSI 300 endeksi yüzde 1 yükselerek 4490,52 puana çıktı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 22418,97 puan olurken, Çin şirketleri endeksi yüzde 1 yükselerek 7893,76 puandan günü tamamladı.

Hisse senetlerindeki bu değer artışında Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Covid-19 ve Ukrayna krizinin yarattıkları ekonomik zorluklarla başa çıkılması için politika rezervindeki araçları kullanacağı haberleri de rol oynadı.