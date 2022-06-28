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Çin borsalarında endeksler 4 ayın zirvesinde

Çin hükümetinin Covid-19 karantina sürelerini azaltma yönünde aldığı karar Hong Kong ve Çin borsalarında endeksleri 4 ayın zirvesine taşıdı.

28.06.2022 - 13:14 |
Çin borsalarında endeksler 4 ayın zirvesinde

Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artışla 3409,21 puandan günü tamamlarken, CSI 300 endeksi yüzde 1 yükselerek 4490,52 puana çıktı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 22418,97 puan olurken, Çin şirketleri endeksi yüzde 1 yükselerek 7893,76 puandan günü tamamladı.

Hisse senetlerindeki bu değer artışında Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Covid-19 ve Ukrayna krizinin yarattıkları ekonomik zorluklarla başa çıkılması için politika rezervindeki araçları kullanacağı haberleri de rol oynadı.

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