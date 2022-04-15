Çin bu yıl ilk kez zorunlu karşılık oranlarını indirdi

Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranında 25 baz puanlık indirime gitti. 25 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak bu zorunlu karşılık indirimi ile piyasaya 530 milyon yuan likidite sağlanacak.

Citigroup, Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda 50 baz puanlık bir indirime gitmesini ve piyasalara 1,1 trilyon yuana yakın likidite sağlamasını bekliyordu.

Çin Merkez Bankası açıklamasında bazı küçük bankalar için zorunlu karşılık oranlarında 25 baz puan daha indirim yapılacağı da belirtildi.

Merkez bankası yaptığı açıklamada para politikasının ihtiyatlı olmaya devam edeceğini ve sel gibi teşvikler sağlamanın başvurulacak son çare olacağını da tekrarladı.

Likiditeyi makul şekilde bol tutmayı sürdüreceklerini ifade eden Çin Merkez Bankası, yapılan indirim sonrası finansal kuruluşlar için ortalama zorunlu karşılık oranının yüzde 8,1 olacağını da belirtti.