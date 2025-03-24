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'Çin daha fazla parasal gevşeme uygulayabilir'

Barclays ekonomistlerine göre Çin'de süregelen düşük enflasyon, durgun iç talep ve artan gümrük tarifeleri gerilimi, Çin Merkez Bankası'nı (PBOC) önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme uygulamaya sevk edebilir.

24.03.2025 - 09:11 | | Foreks Haber
'Çin daha fazla parasal gevşeme uygulayabilir'

Barclays, gevşeme hemen olmasa da, bunun giderek kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Beklenen ABD Merkez Bankası faiz indirimleri, yuan üzerindeki baskının azalması ve Çin tahvil getirilerindeki toparlanma gibi faktörler PBOC'ye harekete geçme konusunda daha fazla esneklik sağlıyor.

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Barclays, bu yıl politika faizinde 20 baz puanlık indirim öngörüsünü korudu; bu indirim, biri ikinci çeyrekte diğeri yılın ilerleyen dönemlerinde olmak üzere iki adet 10 baz puanlık indirim arasında bölünecek. Ayrıca likidite ve büyümeyi desteklemek için 50 ila 100 baz puanlık zorunlu karşılık oranı indirimleri bekliyor.

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