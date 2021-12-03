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Çin döviz işlemleri için kuralları sıkılaştırdı

Çin Devlet Döviz İdaresi döviz alım-satımına ilişkin kuralları, piyasa manipülasyonunu, dolandırıcılığı ve suistimalleri hedef alacak şekilde sıkılaştırdı.

03.12.2021 - 14:44 |
Çin döviz işlemleri için kuralları sıkılaştırdı

İdare yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen düzenlemelerin döviz piyasasında alım-satımın düzenlenmesine ve denetimine yardım edeceğini, piyasanın faaliyetlerinin "adil, düzgün ve etkin" şekilde devam etmesinde etkili olacağını vurguladı.

Getirilen yeni kurallar, kapanış kurlarını veya diğer gösterge fiyatları manipüle etmeyi, piyasadaki hakim pozisyonun fiyatları etkilemek için kullanılmasını yasaklıyor.

Kurallar, piyasa katılımcılarının yuanın değerini makul ve dengeli bir seviyede tutmaya yardımcı olmaları gerektiğini de belirtti.

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