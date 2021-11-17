'Çin dünyadan izole olarak gelişemez'

Singapur'da düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuşan Wang, giderek daha fazla ülkenin ulusal güvenlik endişeleri ile bariyerlerini artırdıkları ortamda Pekin'in ekonomisini yabancı yatırımlara daha fazla açmaya devam edeceğini vurguladı.

"Ne Çin dünyadan izole olarak büyüyebilir, ne de dünya Çin olmadan gelişebilir" diye konuşan Wang, "Çin, ekonomisini serbestleştirme ve reformları derinleştirme konusunda duraksamayacak" dedi.

"Çin kollarını açık tutmaya devam edecek, dünyaya daha fazla piyasa yatırımı ve büyüme fırsatları sunmaya devam edecek" ifadelerini de kullanan Wang, muhteşem bir dünya ekonomisi inşa edilmesine katkı vermeyi sürdüreceğini vurguladı.