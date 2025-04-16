Çin ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda %5,4 büyüyerek beklentileri aştı, ancak ABD ile tırmanan ticaret savaşı görünümü kararttı ve Pekin üzerinde daha fazla teşvik uygulaması için baskıyı artırdı.
16.04.2025 - 09:06 | | Foreks Haber
Analistler, ilk çeyrek GSYH'nın önceki üç aydaki %5,4'ten yavaşlamasını ve bir önceki yıla göre %5,1 artmasını bekliyordu.
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Pekin bu yıl "yaklaşık %5" ekonomik büyüme hedefliyor, analistler bu hedefin uzun süren emlak krizi, durgun iç talep ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı ticaret savaşı göz önüne alındığında iddialı olduğunu söylüyor.
Çeyrek dönem bazında GSYH Ocak-Mart döneminde %1.2 artarak %1.4'lük artış beklentisinin altında kaldı ve bir önceki çeyrekteki %1.6'lık artışla karşılaştırıldı.