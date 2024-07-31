'Çin ekonomisi ivme kaybedecek'

Nomura analistleri, Çin'in GSYH büyümesinin yılın ikinci yarısında daha da düşerek 1. yarıdaki %5 seviyesinden %4,2 civarına gerileyebileceğini belirtti.

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İmalatta üst üste üçüncü ay daralma ve imalat dışı göstergede düşüş gösteren son PMI verilerine işaret eden analistler, bu verilerin ekonomik istikrarsızlığın sürdüğüne ve geniş tabanlı bir yavaşlamaya işaret ettiğini savundu. Analistler, yeni rüzgarların ve emlak sektöründeki aşağı yönlü sarmalın yavaşlamayı körükleyebileceğini vurguladı.

Yakın zamanda yapılan Politbüro toplantısında politika yapıcılar politika eylemlerini güçlendirme sözü verdi, ancak kısa vadeli teşvikleri uygulamaya koyma konusunda sınırlı bir aciliyet gösterdi.

Nomura, büyümeye ilişkin endişeler arttıkça Eylül ayından sonra daha anlamlı önlemlerin gelmesini bekliyor.