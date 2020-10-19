Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

Çin ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü. İkinci çeyrekteki yeniden büyüme seyri sonrası üçüncü çeyrekte de ekonomik toparlanmasının hızlandığı değerlendirilen Çin’in, son verilere göre yılın 9 ayında senelik bazda yüzde 0,7 büyüdüğü bildirildi.

Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülmüş, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.