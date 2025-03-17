Çin ekonomiyi desteklemek için planını açıkladı

Çin Komünist Partisi Merkez Komite Genel Ofisi, planın tüketimi güçlü bir şekilde artırmak, iç talebi genişletmek ve "geliri artırarak ve yükleri azaltarak tüketim kapasitesini artırmak" olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Geniş kapsamlı açıklamada borsayı istikrara kavuşturmak için "çoklu önlemler" almak ve bireysel yatırımcılara uygun daha fazla tahvil ürünü geliştirmek gibi diğer adımlar da özetlendi.

Planda ayrıca gelen ve iç turizmi teşvik etmek için destek çağrısında bulunulurken, buz ve kar bölgelerinin dünya çapında tanınan kış turizmi destinasyonları haline gelmelerine yardımcı olmak için destek verilmesi planlanıyor.

ING'nin Büyük Çin Baş Ekonomisti Lynn Song, planın "çok yeni bir şey içermiyor gibi görünse de bunu bir eylem planı olarak ortaya koymak, yerel düzeylerde somut adımların takip edeceğinin sinyalini veriyor" dedi.

Daha da önemlisi, planın Çin'in ücretlerdeki yavaşlama, emlak ve hisse senedi piyasalarından kaynaklanan olumsuz servet etkisi ve yetersiz sosyal güvenlik ağı gibi uzun vadeli yapısal sorunları ele alma konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Plan, istihdam destek planları ve işsizlik sigortası politikasının uygulanmaya devam edilmesi gibi hem kentsel hem de kırsal sakinlerin yanı sıra çiftçilerin gelirlerini artırmaya yönelik eylemler çağrısında bulunuyor.