Çin emlak sektörü riskini kontrol edecek

CCTV'nin haberine göre Başbakan Yardımcısı He, ülkenin ayrıca sistemik riskleri önlemeye ve yasa dışı finansal faaliyetleri çökertmeye çalışacağını vurguladı.

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He, "Şu anda gayrimenkul sektörü, yerel yönetim borçları ve küçük ve orta ölçekli yerel finans kuruluşlarındaki iç içe geçmiş riskleri kapsamlı ve sıkı bir şekilde kontrol etmeli ve yasa dışı finansal faaliyetleri çökertmeliyiz. Çin, kilit stratejik sektörlere yönelik mali desteği artırarak yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik edecektir" dedi.