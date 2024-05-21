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Uzmanpara Çin emlak sektörü riskini kontrol edecek
Haberler Uzmanpara Çin emlak sektörü riskini kontrol edecek

Çin emlak sektörü riskini kontrol edecek

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng emlak sektörü, yerel yönetim borçları ve küçük yerel finans kuruluşlarındaki iç içe geçmiş riskleri kontrol edeceklerini söyledi.

21.05.2024 - 15:58 | | Foreks Haber
Çin emlak sektörü riskini kontrol edecek

CCTV'nin haberine göre Başbakan Yardımcısı He, ülkenin ayrıca sistemik riskleri önlemeye ve yasa dışı finansal faaliyetleri çökertmeye çalışacağını vurguladı.

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He, "Şu anda gayrimenkul sektörü, yerel yönetim borçları ve küçük ve orta ölçekli yerel finans kuruluşlarındaki iç içe geçmiş riskleri kapsamlı ve sıkı bir şekilde kontrol etmeli ve yasa dışı finansal faaliyetleri çökertmeliyiz. Çin, kilit stratejik sektörlere yönelik mali desteği artırarak yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik edecektir" dedi.

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