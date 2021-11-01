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Çin euro cinsinden tahvil ihracı planlıyor

Çin Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, euro cinsinden tahvil ihracı planlanıyor.

01.11.2021 - 08:07 |
Çin euro cinsinden tahvil ihracı planlıyor

10 Nisan'da uluslararası kurumsal yatırımcılara yapılacak euro cinsinden tahvil ihraçları 3, 7 ve 12 yıl vadeli olacak.

Çin bu ihraç ile 4 milyar euro borçlanmayı hedefleyecek.

Çin, Kasım 2019'da yaptığı 7, 12 ve 20 yıl vadeli tahvil ihraçları ile 4 milyar euro borçlanmış ve son 15 yılda yapılan ilk euro cinsinden tahvil ihracı olmuştu.

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