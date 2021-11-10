Çin, euro cinsinden tahvil ihracına çıktı
Çin, ABD doları cinsinden tahvil ihracı ile 4 milyar dolar borçlanmasının üzerinden geçen 3 haftanın ardından euro cinsinden tahvil ihracına çıktı.
10.11.2021 - 08:40 |
Euro cinsinden 3, 7 ve 12 yıl vadeli tahvil ihracına çıkan Çin, 4 milyar euro borçlanma hedefliyor.
Euro cinsinden 3 yıl vadeli tahvilde getirinin mid-swap oranının 20 baz puan, 7 yıl vadede 40 baz puan ve 12 yıl vadede 65 baz puan üzerinde oluşması bekleniyor.
Çin, geçen yıl 5, 10 ve 15 yıl vadeli tahviller ihraç etmişti.