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Çin, euro cinsinden tahvil ihracına çıktı

Çin, ABD doları cinsinden tahvil ihracı ile 4 milyar dolar borçlanmasının üzerinden geçen 3 haftanın ardından euro cinsinden tahvil ihracına çıktı.

10.11.2021 - 08:40 |
Çin, euro cinsinden tahvil ihracına çıktı

Euro cinsinden 3, 7 ve 12 yıl vadeli tahvil ihracına çıkan Çin, 4 milyar euro borçlanma hedefliyor.

Euro cinsinden 3 yıl vadeli tahvilde getirinin mid-swap oranının 20 baz puan, 7 yıl vadede 40 baz puan ve 12 yıl vadede 65 baz puan üzerinde oluşması bekleniyor.

Çin, geçen yıl 5, 10 ve 15 yıl vadeli tahviller ihraç etmişti.

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