'Çin faiz indirimine gidebilir'

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng geçtiğimiz günlerde zorunlu karşılık oranında daha fazla indirim ve para politikası ayarlarında daha fazla ayarlama için yer olduğunu belirtmişti.

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Li'ye göre zayıflayan ABD enflasyon ölçümleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha erken bir faiz indirimine gideceğinin habercisi olabilir ve Çin Merkez Bankası'nın MLF'yi daha hızlı indirmesi için yeterince iyi bir ortam sağlayabilir.

Li, Fed Başkanı Jerome Powell'ın son yorumları ve gelecek veri dizisi göz önüne alındığında Çin Merkez Bankası'nın bunu yapması için bu hafta kadar kısa bir süre olabileceğini vurguladı.