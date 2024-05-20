Çin faiz oranlarını değiştirmedi
Çin Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını (LPR) değiştirmedi.
20.05.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) %3,45'te, beş yıllık LPR ise %3,95'te sabit tutuldu. Ekonomistlerin %82'si her iki oranın da değişmemesini bekliyordu.
Haberin Devamı
Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkiliyor.
Beş yıllık LPR, konut piyasasını desteklemek amacıyla Şubat ayında 25 baz puan düşürüldü.
Çin Merkez Bankası geçen hafta vadesi gelen orta vadeli kredileri çevirirken bankalar arası faiz oranını değiştirmedi ve tahvil aracı yoluyla bankacılık sisteminden bir miktar nakit çekti.