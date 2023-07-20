Çin faizi sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, 18 büyük bankanın en iyi müşterilerine sundukları kredi faiz oranlarından derlenen LPR'de 1 yıl vade için faiz oranını yüzde 3,55 ve 5 yıl vade için yüzde 4,20 olarak sürdürdü.

Ekonomistler Çin Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında para politikasını gevşetmek için ılımlı adımlar atmasını bekliyor. Bu adımlar arasında politika faiz oranlarında potansiyel bir indirim ile zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi de var.