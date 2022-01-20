Çin gösterge faiz oranlarını indirdi

Banka, 1 yıl vadeli LPR'yi 10 baz puan indirerek yüzde 3,80'den yüzde 3,70'e çekti. Çin Merkez Bankası 1 yıl vadeli LPR'yi aralık ayında yüzde 3,85'ten yüzde 3,80'e düşürmüştü.

Çin, 5 yıl vadeli LPR'de ise Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirime gitti ve faiz oranını 5 baz puan düşürerek yüzde 4,65'ten yüzde 4,60'a indirdi.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın para politikasını bu yılın ilk yarısında gevşetmek için biraz daha alanı olduğunu, mart ayında yapılacak yıllık parlamento toplantısında belirlenecek büyüme hedefinin bu konuda belirleyici olacağını ifade ediyor.

Capital Economics Ekonomisti Sheana Yue'ye göre Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli LPR'de yılın ilk yarısında 20 baz puan daha faiz indirimi yapabilir.