Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada, bir yıllık kredi faiz oranının %3,1'de, beş yıllık faiz oranının ise %3,6'da kaldığını belirtti.

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Ekonomistler, Pekin'in durgun iç talebi canlandırmaya yardımcı olmak için bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmesini bekliyor.

Ancak zayıflayan yuan ve ticari bankaların daralan net faiz marjları, Çin'in ABD'deki yeni Donald Trump yönetimiyle ticaret gerilimlerinin arttığı bir dönemde Pekin'in parasal genişleme kapsamını sınırlıyor.