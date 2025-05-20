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Çin gösterge kredi faiz oranlarını indirdi

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranlarını düşürdü.

20.05.2025 - 09:04 | | Foreks Haber
Çin gösterge kredi faiz oranlarını indirdi

Çin Merkez Bankası Ekim ayından bu yana ilk kez gösterge kredi faiz oranlarını düşürdü. Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) 10 baz puan düşürülerek %3,1'den %3,0'a indirilirken, beş yıllık LPR de aynı oranda düşürülerek %3,6'dan %3,5'e çekildi.

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Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkiliyor.

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