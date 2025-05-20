Çin gösterge kredi faiz oranlarını indirdi
Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranlarını düşürdü.
20.05.2025 - 09:04 | | Foreks Haber
Çin Merkez Bankası Ekim ayından bu yana ilk kez gösterge kredi faiz oranlarını düşürdü. Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) 10 baz puan düşürülerek %3,1'den %3,0'a indirilirken, beş yıllık LPR de aynı oranda düşürülerek %3,6'dan %3,5'e çekildi.
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Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkiliyor.