Çin gösterge kredi faizlerini düşürdü

Çin Merkez Bankası, kredi verenlerin işletmelere ve hanehalklarına sunabileceği en avantajlı oranlar için referans teşkil eden bir yıllık Kredi Prime Oranı'nı (LPR) yüzde 3,35'ten 3,1'e indirdi.

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Mortgage kredileri için referans olan beş yıllık LPR de 3,85'ten 3,6'ya düşürüldü.

Gösterge kredi faiz oranları en son Temmuz ayında düşürülmüştü.

Faiz indirimleri, Çin'in son bir buçuk yılın en yavaş çeyrek büyümesini duyurmasından birkaç gün sonra geldi ve ülkenin karşı karşıya olduğu derin ekonomik sıkıntıların altını çizdi.

Çin bu yıl için yüzde beş büyüme hedefliyor, ancak bu hedefi yakalamakta zayıf tüketim ve ülkenin devasa emlak sektöründeki uzun süreli ve yıpratıcı borç krizi nedeniyle zorlanıyor.