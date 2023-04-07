Çin hisse endeksleri 1 ayın zirvesinde

Güçlü sermaye girişinin etkisiyle Çin hisse senedi endeksleri bugün son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pekin ziyaretleri sonrası Çin ile Avrupa arasında ilişkilerin iyileşeceği umutları da hisse senedi piyasalarına destek verdi.

Hong Kong piyasalarının tatil olduğu bugün Çin'in Shenzhen CSI 300 Endeksi yüzde 0,62 artışla 4122,19 puana yükseldi. Shanghai Bileşik Endeksi de yüzde 0,4 artışla 3324,40 puanda.

Gayrimenkul sektörü hisseleri yüzde 4,29, sağlık sektörü hisseleri yüzde 2,7 ve yapay zeka hisseleri yüzde 0,7 değer kazandı.