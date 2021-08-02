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Çin hisse senedi piyasaları toparlandı

Temmuzda yaklaşık 3 yılın en kötü aylık performansını gösteren Çin hisse senetleri yeni haftanın ilk gününde toparlandılar.

02.08.2021 - 08:25 |
Çin hisse senedi piyasaları toparlandı

Shanghay Bileşik Endeksi Cuma gününe göre yüzde 1,5 yükselirken, Shenzhen CSI300 de yüzde 2,09 arttı. Geçtiğimiz hafta CSI 300 yüzde 5,5 ile Ekim 2018'den bu yana görülen en büyük düşüşü yaşamıştı.

CSI 300 finans sektörü alt endeksi yüzde 3,14 ile bugünün dikkat çeken sektörleri arasında yer aldı.

Hong Kong'da da Hang Seng Endeksi yüzde 0,92 yükselirken, Çin hisselerin işlem gördüğü HSCE endeksi yüzde 0,76 arttı.

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