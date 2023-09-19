Çin hisseleri için tavsiyesini düşürdü

BlackRock Investment Institute, Çin'in emlak sektörüne ilişkin endişeleri ve teşviklerin sınırlı desteğini gerekçe göstererek Çin hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını artır"dan "nötre" düşürdü.

"Büyüme yavaşladı, politika teşvikleri geçmişte olduğu kadar büyük değil" değerlendirmesini yapan BlackRock Stratejisti Jean Boivin, "Yapısal zorluklar uzun vadeli büyümenin kötüleştiğine işaret ediyor. Jeopolitik riskler devam ediyor" dedi.

BlackRock en son şubat ayında Çin hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını artır" seviyesine yükseltmişti. O zamandan bu yana MSCI Çin Endeksi %13 değer kaybetti.

Çin hisse senetleri bu yıl dünyanın en kötü performans gösterenleri arasında yer alırken, Hang Seng China Enterprises Endeksi ocak ayındaki en yüksek seviyesinden %20'den fazla düştü.