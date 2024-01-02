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Çin hisseleri yeni yıla düşüşle başladı

Asya'nın önde gelen piyasayları Japonya ve Güney Kore'nin kapalı olduğu bugün Çin hisse senetleri yeni yıla düşüşle başladı.

02.01.2024 - 09:11 | | Foreks Haber
Çin hisseleri yeni yıla düşüşle başladı

Çin hisse senetleri yeni yılın ilk işlem seansında düşerek üç seanslık yükseliş serisini sonlandırdı. 

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CSI 300 Endeksi bu sabah yüzde 1,09 ve Şanghay Bileşik Endeksi %0,21 değer kaybetti. 

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi %1,5 ve Hang Seng Çin Şirketleri Endeksi yüzde 1,6 düştü. 

Caixin PMI'nın Çin'in fabrika faaliyetlerinin aralık ayında üretim ve yeni siparişlerdeki daha güçlü artışlar nedeniyle hızlı bir şekilde genişlediğini, ancak 2024 için iş güveninin durgun kaldığını göstermesi hisse senedi piyasalarına olumlu bir yansıma göstermedi. 

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