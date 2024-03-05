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Uzmanpara Çin hizmetler sektöründe büyüme sürüyor
Haberler Uzmanpara Çin hizmetler sektöründe büyüme sürüyor

Çin hizmetler sektöründe büyüme sürüyor

Çin'in hizmetler sektörü faaliyetlerine ilişkin gösterge olan Caixin hizmet PMI şubat ayında da geriledi ancak sektörde mütevazı da olsa büyümenin devam ettiğini gösterdi.

05.03.2024 - 09:35 | | Foreks Haber
Çin hizmetler sektöründe büyüme sürüyor

Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından yapılan açıklamaya göre, Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi şubat ayında ocak ayındaki 52,7 seviyesinden 52,5'e geriledi. 50 seviyesinin üzerindeki değerler büyümeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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HSBC ekonomistleri, analistlerin Ay Yeni Yılı tatili boyunca yüksek frekanslı verilerin daha sağlam okumalara dönüşüp dönüşmediğini görmek için izlediklerini söyledi.

Veriler, şubat ayında hizmet faaliyetlerindeki artışın geçen kasım ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleştiğini ve yeni siparişlerdeki artışın durmasıyla birlikte iş faaliyetlerindeki büyümenin zayıfladığını gösterdi. Şirketler personel sayılarını azaltırken, önümüzdeki yılın görünümüne ilişkin güven de azaldı.

Yine de şubat ayı verisi büyüme bölgesinde 14. ayını geride bıraktı. Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe, "Bu, Çin'in hizmet sektöründe devam eden bir toparlanmaya işaret ediyor" dedi.

Ülkenin istatistik bürosuna göre, Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI değeri ocak ayındaki 50,7 seviyesinden şubat ayında 51,4'e yükseldi.

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