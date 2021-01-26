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26.01.2021 - 11:17 | | Foreks

Çin için beklentiler yükselmeye devam ediyor

Alman ekonomik düşünce kuruluşu ZEW'dan yapılan açıklamada, "Çin için beklentiler yükselmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Çin için beklentiler yükselmeye devam ediyor
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Alman ekonomik düşünce kuruluşu ZEW ve Shanghay merkezli Fudan Üniversitesi'nin iş birliği ile hazırlanan ve uluslararası finansal piyasa uzmanlarının Çin için gelecek 12 aya yönelik beklentilerini ortaya koyan CEP göstergesi yükselmeye devam etti.

CEP göstergesi Ocak ayında 23,6 puan artarak 54,9 puana yükseldi ve Kasım 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

ZEW ve Fudan Üniversitesi araştırmasına göre 2021 yılının ilk çeyreğinde Çin'de GSYH'nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'e varan büyüme göstermesi bekleniyor. İkinci çeyrek için büyüme beklentisi ise yüzde 5,9. 2021 yılının tamamında da büyümenin yüzde 5,9 olacağı tahmin ediliyor.
Çin ekonomisi için 2020 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.9 olarak ortaya kondu.

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