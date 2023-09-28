Çin için büyüme beklentileri yükseltildi

Nomura'nın konu ile ilgili notunda Çin'in bu yıl için büyüme beklentisinin yüzde 4,6'dan yüzde 4,8'e çıkarıldığı belirtildi.

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Yatırım bankası ayrıca üçüncü çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 4,1'e, dördüncü çeyrek tahminini yüzde 4'ten yüzde 4,3'e çıkardı.

Nomura ağustos ayındaki daha iyi ekonomik verilere ek olarak yukarı yönlü revizyonunun bir kısmının Çin İstatistik Bürosu'nun büyük olasılıkla 2022'nin son çeyreğine ilişkin GSYH rakamlarını daha düşük revize edeceği beklentisine dayandığını ve bunun da bu yılın ikinci yarısındaki büyüme rakamlarını yukarı çekeceğini belirtti.

Çin yılın üçüncü çeyrek dönemi için GSYH rakamlarını 18 Ekim'de açıklayacak.