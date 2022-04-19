Çin için büyüme tahmini düşürüldü

UBS, Barclays, Standard Chartered ve Bank of America yeniden virüs salgınıyla mücadele eden Çin için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Tao Wang öncülüğündeki UBS analistleri ekonomide aşağı yönlü baskıların arttığını belirterek büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 4.2'ye düşürdü. Ekonomistler özellikle altyapı yatırımı, güçlü kredi büyümesi ve gevşek gayrimenkul politikası şeklinde daha fazla teşvik beklediklerini ifade etti. Ancak Çin hükümetinin bu yıl yüzde 5.5 olan büyüme hedefine ulaşmak için gerekeni yapmayabileceğini belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Barclays ekonomistleri Covid-19 etkisinin uzun süre daha devam edebileceğini ve büyüme tahminini 20 baz puan düşüşle yüzde 4.3'e çektiklerini duyurdu.

Bank of America, Covid-19 nedeniyle artan kontrollere dair endişelerle bu yıl için büyüme öngörüsünü yüzde 4.8'den yüzde 4.2'ye çekerken benzer biçimde Standard Chartered de tahminini yüzde 5.3'ten yüzde 5'e düşürdü.